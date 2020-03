Vaia (Spallanzani): “Positivo vigile del fuoco di Piacenza ora alla caserma di Capannelle”

Il caso

Video Alluvione a Rio, la violenta ondata di maltempo provoca paura e danni

Una violenta ondata di maltempo sta provocando gravissimi danni in Brasile. L'alluvione a Rio de Janeiro ha trascinato via tutto e devastato interi paesi. Distrutti negozi, piccole imprese, devastati campi. La furia dell'acqua ha portato via le auto in sosta e destato paura tra coloro che hanno assistito impotenti a quanto si stava verificando. Impossibile, al momento, quantificare i danni. Rio ...