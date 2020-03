(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2020 Coronavirus, Conte: “Italia ha bisogno di una spinta economica, lavoriamo per accelerare investimenti” “Italia ha bisogno di una spinta economica, lavoriamo per accelerare investimenti” queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l’incontro con Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Conte ha incontrato Borrelli presso la sede della Protezione Civile di Via Vitorchiano a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev