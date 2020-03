Coronavirus, Zaia: “Si tratta di un virus a bassa mortalità”

Bus in fiamme nella rimessa di via Magliana a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2020 Bus in fiamme nella rimessa di via Magliana a Roma Un bus dell'Atac è andato a fuoco alle prime ore dell'alba in una rimessa di via della Magliana a Roma Fonte Twitter @MercurioPsi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev