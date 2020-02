(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, deputato FdI Butti a Fico: "Dove sono gli scanner?" Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione generale sul decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Così il deputato FdI Alessio Butti rivolgendosi in Aula al presidente della Camera Roberto Fico: "Nonostante la Camera ieri abbia diramato una circolare sulle misure per il contrasto del coronavirus nelle sue sedi e che la circolare decorresse da ieri, agli ingressi di Montecitorio non ci sono ancora disponibili prodotti per igienizzazione ne' quelli per la misurazione della temperatura corporea. Un minimo di serieta' su questo la Camera dovrebbe adottarla". Subito dopo il presidente Fico rassicura il deptato con queste parole: "E' chiaro che la decisione e' di ieri. Si sta provvedendo a comprare tutto cio' che si deve comprare. Siamo tutti tranquillissimi" / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev