(Agenzia Vista) Loas Angeles, 25 febbraio 2020 Kobe Bryant, le lacrime di Michael Jordan: "Per me come un fratello" "Per me come un fratello". Così Michael Jordan alla commemorazione pubblica per l'amico Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gigi. Fonte: Facebook/Los Angeles Lakers Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev