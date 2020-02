(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Flavio Bucci legge l'Articolo 3 per i 70 anni della Costituzione Italiana È morto Flavio Bucci, attore noto per i personaggi di Antonio Ligabue e Fra Bastiano nel Marchese del Grillo. L'attore ospite dell'International Tour Film Festival di Civitavecchia, in occasione dei 70 anni della Costituzione italiana, lesse l'articolo 3 Fonte International Tour Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it