(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Ambiente, Santelli (Reg. Calabria): "Nostra Regione tra luci e ombre" "Nostra Regione tra luci e ombre in tema di ambiente". Così la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, intervenuta in conferenza stampa alla Camera per presentare il nuovo Assessore all'Ambiente 'Capitano Ultimo'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it