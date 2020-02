(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Brexit, l'Ambasciatore Uk Morris: "Il mio Paese non ha intenzione di chiudersi" "Il mio Paese non ha intenzione di chiudersi". Così l'Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris durante l'audizione in Commissione Affari Esteri alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it