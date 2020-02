(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Manifestazione per Zaky, il Rettore Ubertini: "Una grande risposta di tutta la città" In piazza a Bologna la manifestazione di solidarietà per Zaky, lo studente arrestato in Egitto Courtesy Etv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it