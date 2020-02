(Agenzia Vista) Yokohama, 16 febbraio 2020 Coronavirus, un volo per recuperare i 35 italiani bloccati sulla Diamon Princess INFOGRAFICA La nave da crociera Diamond Princess è in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, dallo scorso 4 febbraio. Fra i suoi passeggeri era stata individuata una persona positiva al Coronavirus, poi i casi si sono moltiplicati fino ad arrivare a 355 contagi. Tra le 3.711 persone a bordo della nave, 35 sono italiani: 25 sarebbero membri dell’equipaggio e 10 i turisti. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio."Dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla Diamond Princess. Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it