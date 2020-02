(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2020 Governo, Della Vedova (+ Europa) chiediamo politiche che guardino al futuro Chiediamo che venga inserito nella Costituzione il principio della sostenibilità, non solo a livello ambientale ma anche a livello di debito pubblico e innovazione. Chiediamo politiche che guardano al futuro, cosa che Conte al momento non sta facendo". Così il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova a margine dell'iniziativa per la raccolta di firme per inserire in Costituzione un patto generazionale per la sostenibilità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev