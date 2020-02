(Agenzia Vista) Liguria, 15 febbraio 2020 Regionali Liguria, Toti presenta il simbolo della sua lista per le prossime elezioni "Non e' un marchio nuovo, ma viene da lontano ed è cresciuto in questi anni insieme alla nostra esperienza amministrativa". Lo dice il governatore ligure, Giovanni Toti, presentando all'hotel Bristol di Genova il logo della 'Lista Toti' che sarà presente alle prossime regionali / Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it