(Agenzia Vista) Pratica di Mare, 15 febbraio 2020 Di Maio: "Niccolò finalmente è in Italia, ho rassicurato i genitori" "Niccolò finalmente è in Italia, ho rassicurato i genitori". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, recatosi all'aeroporto militare di Pratica di Mare per accogliere Niccolò, il ragazzo italiano rimasto bloccato a Wuhan dopo lo stop al traffico aereo tra Italia e Cina in conseguenza dell'epidemia di coronavirus. /courtesy Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it