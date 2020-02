(Agenzia Vista) New York, 11 febbraio 2020 Lazio club di via della Pace in fiamme a New York, le immagini Il Lazio Club di New York, situato in via della Pace ha preso fuoco. Era il ritrovo dei tifosi laziali residenti o in visita a New York. Uno dei fondatori ha dato l'annuncio su Instagram: "Per fortuna nessun ferito" Fonte Instagram @maidomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev