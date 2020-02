(Agenzia Vista) Sanremo, 05 febbraio 2020 Sanremo, tutta l'energia degli Eugenio in Via Di Gioia: "Bisogna ballare e mettersi in ballo di più" "Bisogna ballare e mettersi in ballo di più". Così gli Eugenio in Via Di Gioia, intervenuti a margine della conferenza stampa al Teatro Ariston di Sanremo durante la quale hanno fatto ballare tutti i giornalisti presenti con una versione live improvvisata del loro brano 'Tsunami'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it