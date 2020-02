(Agenzia Vista) Londra, 04 febbraio 2020 Brexit, Conte: "Da Johnson apprezzamento per comunità italiana e massima attenzione" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Londra a margine dell'evento di lancio della Cop26: "Il primo ministro britannico Boris Johnson ha manifestato apprezzamento per il ruolo definito indispensabile della comunità italiana nel Regno Unito. C'è la massima attenzione per consentire alla comunità di continuare a dare questo apporto". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev