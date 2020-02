(Agenzia Vista) Sanremo, 04 febbraio 2020 Sanremo, Tecla Insolia: "Finale registrata? Non è una cosa giusta, dobbiamo essere ascoltati" "Finale registrata? Non è una cosa giusta, dobbiamo essere ascoltati". Così la cantante sedicenne Tecla Insolia, intervenuta in conferenza stampa a Sanremo 2020. Tecla partecipa alla settantesima edizione del Festival nella categoria Nuove Proposte con il brano '8 Marzo'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it