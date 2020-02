(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2020 Coronavirus, Gualtieri: "Prematuro fare previsioni su impatto in economia italiana" "Prematuro fare previsioni su impatto del coronavirus in economia italiana". Così il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto durante la presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del rapporto Ocse Capital Market Review of Italy 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it