(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2020 Coronavirus, Speranza: "Due persone in isolamento allo Spallanzani, faremo le verifiche del caso" "Due persone in isolamento allo Spallanzani, faremo le verifiche del caso". Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi per aggiornamenti sulla situazione della diffusione del coronavirus in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it