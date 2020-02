(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 L'ambasciatore UK Morris agli italiani nel Regno Unito: "Orgogliosi di voi, we want you to stay" "Orgogliosi degli italiani nel Regno Unito, we want you to stay". Così l'ambasciatore britannico a Roma Jill Morris, intervenuta nella conferenza stampa organizzata nella sua residenza di Villa Wolkonsky per commentare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it