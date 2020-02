(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Whirlpool, Furlan (Cisl) faremo di tutto per evitare chiusura, ma sindacato va rispettato "Una notizia terribile e faremo di tutto perché la chiusura dello stabilimento Whirlpool non avvenga. Bisogna trovare una soluzione. Sono rimasta molto colpita dalla rabbia degli operai e da un linguagggio e un atteggiamento di aggressione nei confronti dei segretari, che non meritano questo". Così la segretaria Cisl Anna Maria Furlan arrivando all'assemblea di Confcooperative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev