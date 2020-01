(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 gennaio 2020 Regionali Campania, Sibilia: "Senza De Luca terreno fertile per nuova stagione politica" "Noi dobbiamo iniziare questo percorso che ci deve anche far superare delle visioni, anche di altri gruppi politici, di come è la politica. La vera sfida degli stati generali non è cosa sarà della politica del M5s ma cosa sarà della politica dell’Italia dei prossimi anni.” “Noi in Campania stiamo lavorando affinché si riesca a trovare una condivisione di valori reali per una Regione che ha bisogno di levare via gli inceneritori, riuscire a lavorare per una vero Green new deal ambientale, dare supporto a quello che è un altissimo livello di disoccupazione. Quindi adesso questi sono gli strumenti di welfare che dobbiamo inserire, non lo possiamo fare per esempio con De Luca. Se il partito democratico è disposto a fare questo tipo di cambiamenti significa che troviamo un terreno fertile per una nuova stagione politica.” Così il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, rispondendo alle domande dei giornalisti al Parlamento europeo di Bruxelles “Io penso che nell’ambito di un nuovo ragionamento che parte prima dei temi e poi arriva alle persone il M5s è pieno di personalità che possono sicuramente interpretarla, E’ chiaro che partendo dal welfare e parlando dell’ambiente ci sono delle deduzioni logiche da fare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev