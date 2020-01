(Agenzia Vista) Bibbiano, 23 gennaio 2020 Bibbiano, Salvini: "Su bene dei bambini politica non dovrebbe dividersi" "Sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi, non siamo qui per accusare nessuno, siamo qui a chiedere giustizia" Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco a Bibbiano. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev