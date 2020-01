Di maio story, i momenti salienti dall'elezione alle dimissioni

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 Di Maio story, i momenti salienti della carriera politica Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. "Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali", ha affermato in conferenza stampa al Tempio di Adriano. Ecco una raccolta dei momenti salienti della sua carriera politica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev