(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Migranti, Bassetti (Cei): "No ai ghetti, percorsi più agevoli per la cittadinanza" Nella Sala Koch di Palazzo Madama, l’incontro “Promuovere e integrare”, su iniziativa dell’Ente Nazionale per il Microcredito in occasione del Progetto F.A.S.I. “Formazione, autoimprenditoria e start-up per immigrati regolari” e della ricerca “Migrazioni e appartenenza religiosa” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Con S. Em.za il Card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Mario Baccini, presidente dell' Ente Nazionale per il Microcredito, Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno e Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev