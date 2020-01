(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Immigrazione, Baccini (Microcredito): "Progetto F.A.S.I per rafforzare integrazione" Nella Sala Koch di Palazzo Madama, l’incontro “Promuovere e integrare”, su iniziativa dell’Ente Nazionale per il Microcredito in occasione del Progetto F.A.S.I. “Formazione, autoimprenditoria e start-up per immigrati regolari” e della ricerca “Migrazioni e appartenenza religiosa” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Con S. Em.za il Card. Gualtiero Bassetti, Mario Baccini, presidente dell' Ente Nazionale per il Microcredito, Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno e Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev