(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 gennaio 2020 Clima, Rossi: "Non siano lavoratori a pagare la transizione, necessari strumenti protezione sociale" "Siamo preoccupati del fatto che gli strumenti che adesso sono a disposizione di ordine di protezione sociale e anche di carattere legislativo, non assicurino che in fondo a pagare l’impatto sociale di questa transizione non debbano essere le classi lavoratrici che hanno già pagato abbastanza con le globalizzazione senza regole." Così il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi intervistato alla sede di Bruxelles del Parlamento Ue dove ha partecipato alla Commissione REGI, in qualità di vicepresidente della CRPM. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev