(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2020 Continuano i lavori di demolizione della Tangenziale Est a Roma La sindaca di Roma, Virginia Raggi, su FB: "I lavori di demolizione della Tangenziale Est vanno avanti e un altro pezzo è stato smantellato: chi proviene da piazza Bologna, percorrendo via Lorenzo il Magnifico, non vedrà più uno dei tratti della sopraelevata che copriva la stazione Tiburtina. In queste immagini vi mostro le ultime operazioni di rimozione delle travi. Già si può intuire che l'intervento sulla Tangenziale Est cambierà lo skyline del quartiere dopo decenni di attesa. I lavori andranno avanti fino a febbraio e poi inizierà la fase di riqualificazione del Piazzale Ovest, uno degli snodi più importanti della città per il trasporto pubblico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev