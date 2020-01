(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 Prodi: "La Sicilia il punto di maggior attrazione per un turismo d'elite" "La Sicilia il punto di maggior attrazione per un turismo d'elite". Così Romano Prodi, intervenuto durante il dialogo 'Prendersi cura dell'Italia bene comune' al Quirinale in occasione dei 125 anni del Touring Club Italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it