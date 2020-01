La ministra Azzolina si difende su Facebook: "Parlare di plagio della tesi è ridicolo"

San Bartolome de Pinares

Spagna, le foto della corsa dei cavalli fra le fiamme: così sfidano il fuoco

Queste sono le fotografie di una sfida. Che si fa a cavallo, in Spagna. Una sfida alla furia del fuoco. La sfida si svolge a San Bartolome de Pinares, al festival Las Luminarias de San Anton. Per approfondire leggi anche: Mandria di cavalli salvata dalla furia degli incendi La festa in questone cade ogni anno il 16 gennaio e le fotografie de LaPresse, si riferiscono a ciò che è successo ieri sera....