(Agenzia Vista) Algeri, 16 gennaio 2020 Libia, Conte: "No invio altre truppe" "No invio altre truppe, Libia non ha bisogno di altre armi e combattenti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso nel corso di un incontro con la stampa italiana ad Algeri. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev