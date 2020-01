(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 Autostrade, De Micheli: "Ancora nessuna decisione su revoca" "La decisione sulla revoca o meno su Aspi non è stata presa dal governo, non c'è ancora una decisione. Sto terminando insieme con gli uffici tecnici del ministero di scrivere la relazione finale che presenteremo al governo". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli in audizione alla Camera. Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev