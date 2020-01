(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 Frana su un'abitazione a Castel Giubileo, Raggi: "Attivato protocollo per ospitare gli sfollati" "Attivato protocollo per ospitare gli sfollati". Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi in sopralluogo a Castel Giubileo, dove una frana ha travolto un'abitazione. /courtesy Comune di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it