(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2020 Ugl si rinnova e cambia il logo, Capone: "Diamo un segnale di discontinuità" Allo Spazio Novecento di Roma, l’evento “Il lavoro cambia, anche noi” per presentare il nuovo logo dell’Ugl, in occasione del 70mo anniversario del sindacato. "70 anni passati a difendere i lavoratori e le lavoratrici, sempre sul fronte e sempre dalla parte dei più deboli" - afferma Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, - "Sta cambiando il mondo del lavoro e abbiamo deciso di cambiare anche noi, cambiando il nostro logo, per dare un segno di discontinuità con il passato e lo faremo anche nei fatti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev