(Agenzia Vista) Bologna, 15 gennaio 2020 Cagnolini incastrati in un cunicolo, salvati dai Vigili del Fuoco dopo 36 ore Da ieri mattina i Vigili del fuoco stanno intervenendo nei boschi di Castiglione dei Pepoli (BO) per due cani scivolati in una profonda fessurazione naturale: sul posto unità SAF e USAR per il recupero degli animali. Fonte: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev