Serie A, Sarri (all Juve): Non sono allenatore di me stesso, rispetto caratteristiche dei giocatori

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2020 Serie A, Sarri (all Juve) non sono allenatore di me stesso, devo rispettare caratteristiche giocatori La Juventus batte la Roma 2-1 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Decisive le reti nei primi dieci minuti di Demiral e Cristiano Ronaldo che hanno indirizzato il confronto in favore dei bianconeri. Nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di Fonseca che ha accorciato le distanze con Perotti, senza riuscire ad acciuffare il pareggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev