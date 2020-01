(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 gennaio 2020 Libia, Di Maio: "Importante individuare prima possibile data Conferenza di Berlino" "Oggi si è svolto un consiglio importante per l’Italia e per l’Ue. La discussione della Liba è diventata sempre più centrale nelle istituzioni dell’Ue e per noi è importantissimo. Il ruolo dell’Ue è centrale per risolvere il conflitto per procura che si sta svolgendo in Libia. C’è un rischio terrorismo che si può evitare se riusciamo a mettere attorno ad un tavolo tutti gli attori di questa crisi che non sono solo i libici ma ci sono Paesi che hanno interferenze e che interferiscono continuamente con questa guerra civile. Importante individuare prima possibile data Conferenza di Berlino". Queste le parole del ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio in una dichiarazione al termine del Consiglio Affari Esteri straordinario a Bruxelles su Libia e Iran/Iraq. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev