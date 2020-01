Prescrizione, Bonafede: "Passi avanti grazie a proposta Conte. Distinguo condannati-assolti "

Social

Video Alessia Marcuzzi parla con il cane: "Palla di pelo vieni con me?"

"Palla di pelo, andiamo a prendere Mia?". Alessia Marcuzzi parla con il suo cane Brownie e cerca di svegliarlo, ma il barboncino toy ("Pigro come me", dice la showgirl) dorme profondamente nel lettone. Poi improvvisamente si sveglia e sono coccole su coccole, ma nel frattempo Alessia guardandosi allo specchio confessa: "In fondo ci assomigliamo. Stesso colore di capello, stesso arruffamento...". ...