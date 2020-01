Gregoretti, Salvini: "Orgoglioso di quello che ho fatto, altro che processo"

Strage Bologna, ergastolo per l'ex terrorista dei Nar Cavallini. Il servizio

(Agenzia Vista) Bologna, 09 gennaio 2020 Strage Bologna, ergastolo per l'ex terrorista dei Nar Cavallini. Il servizio Ergastolo per Cavallini. "E' una nuova verità" dicono i familiari delle vittime presenti in aula, commossi al momento della lettura della sentenza. L'intera giornata in tribunale in questo servizio di E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev