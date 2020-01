(Agenzia Vista) Campania, 08 gennaio 2020 La fabbrica dei falsi incidenti, risarcimenti milionari. 10 indagati in Campania La Polizia Stradale di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica - Proc. Agg. Dr. Roberto CUCCHIARI e Sost. Proc. Dr. Pierluigi CIPOLLA-, e coadiuvata sul territorio dalla Polizia Stradale di Napoli, ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa alle assicurazioni e connessi reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione. Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà altre 14 persone. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev