(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2019 Papa Francesco saluta i fedeli in piazza San Pietro la sera di Capodanno La tradizionale messa del 31 dicembre in cui il Santo Padre presiede i primi Vespri della Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e il Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso.