Le vie del centro di Roma piene per le festività natalizie

Plastica, clima, mari: un anno di battaglie di Greenpeace

Roma, 30 dic. (askanews) - La fine del 2019 è tempo di bilanci anche per Greenpeace, che ricorda tutte le azioni messe in atto quest'anno per difendere l'ambiente e le sue battaglie più importanti come quella nella lotta ai cambiamenti climatici, l'uso della plastica e gli allevamenti intensivi. L'anno è iniziato con la partecipazione al Carnevale di Viareggio, dove volontari hanno sfilato ...