(Agenzia Vista) Bologna, 29 dicembre 2019 Governo, Salvini: "Maratona di Conte? Non arriva neanche al primo chilometro" "Maratona di Conte? Non arriva neanche al primo chilometro". Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia- Romagna. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it