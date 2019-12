(Agenzia Vista) Agrigento, 28 dicembre 2019 Polizia ad Agrigento scopre falso invalido al 100% La Polizia di Stato di Agrigento ha rintracciato e deferito in stato di libertà un 61enne per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici. L´attività investigativa dei poliziotti della Squadra Mobile ha accertato che l´uomo, dal febbraio 2014, ha percepito una pensione d´invalidità al 100% dall´I.N.P.S. nonostante fosse assolutamente autonomo, deambulante, e conducesse una vita normale con tanto di lavoro. Convocato presso gli Uffici della Questura l´indagato, accompagnato da un parente, ha finto di soffrire delle patologie sopra citate. Il danno stimato sarebbe quantificato in oltre 64 mila euro. L´uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell´obbligo di presentazione alla P.G. Fonte: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev