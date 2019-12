(Agenzia Vista) Liguria, 28 dicembre 2019 Bucci (sindaco Genova): "Il 2020 sarà l'anno in cui transiteremo sul nuovo ponte" Il sindaco di Genova, Marco Bucci, tira le somme del 2019 e spiega cosa si aspetta come primo cittadino dal nuovo anno per la sua città / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev