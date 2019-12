(Agenzia Vista) Usa, 26 dicembre 2019 Madonna sospende il tour per dolori alle gambe:" Devo ascoltare il mio corpo" "Mentre salivo la scala per cantare Batuka sabato sera a Miami Ero in lacrime per il dolore delle mie ferite, che è stato indescrivibile negli ultimi giorni Con ogni canzone che ho cantato, ho detto una preghiera per affrontare lo spettacolo. Le mie preghiere sono state esaudite. E ce l'ho fatta. Mi considero una guerriera. Non mi arrendo mai. Tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il mio dolore sia un avvertimento. Voglio dire quanto sono profondamente dispiaciuta per tutti i miei fan. Per aver dovuto cancellare il mio ultimo spettacolo- Ho trascorso gli ultimi due giorni con i medici. Scansioni, suoni ultra, raggi X. Mi hanno chiarito che se devo continuare il mio tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo. Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare che non c'è vergogna nell'essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa Ringrazio tutti voi per la tua comprensione, amore e supporto." L'annuncio di Madonna sui social. Fonte: Twitter/Madonna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev