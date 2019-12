(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Regionali, Berlusconi: "Iole Santelli sarà nostra candidata in Calabria" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tempio di Adriano per la presentazione del libro di Bruno Vespa. Così Berlusoni: "Sono contenta delle parole del presidente, sono nette e chiare. Il comunicato di Forza Italia é altrettanto chiaro. Sono contenta della designazione del presidente di Forza Italia, per il momento va bene così" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it