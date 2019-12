(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Taglio parlamentari, Renzi: "Referendum non cambia nulla, si voterà per 600 parlamentari" "Referendum su taglio parlamentari non cambia nulla, si voterà per 600 parlamentari". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenuto all'esterno del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it