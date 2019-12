(Agenzia Vista) Liguria, 16 dicembre 2019 Gronda Genova, Toti: "Non è in discussione, ma è una corsa contro il tempo" "La Gronda di Genova è un'opera attesa dalla cittadinanza e dal mondo economico da 15 anni che io do per scontato a questo punto che venga realizzata, direi che dobbiamo invece impegnarci in una corsa contro il tempo. Ho infatti sottolineato al ministro De Micheli che la Gronda avrebbe dovuto partire col famoso by-pass di pre-cantiere nel gennaio dello scorso anno e che il progetto esecutivo e' depositato al Ministero da molto tempo: non possiamo permetterci ulteriori perdite di tempo". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine dell'incontro odierno in Prefettura a Genova con il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, il sottosegretario Roberto Traversi e il sindaco di Genova, Marco Bucci / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev