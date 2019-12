Televisione

Video Tu si que vales, Enrica Musto alla finalissima con C'era una volta il west: ovazione del pubblico

Dopo Giulia e Mattia è la fenomenale cantante Enrica Musto, 21 anni, proveniente dalla Campania, a conquistare l'accesso alla seconda parte della serata finale di Tu si que vales, quella che assegna un premio in denaro da 100mila euro. La giovane promessa della lirica propone al pubblico C'era una volta il west di Ennio Morricone ed è un tripudio. Gli spettatori in sala si alzano in piedi e ...